Triathlon – Tri-Kids : Une affluence plus forte chaque année

Il y a plus de deux ans, la course se nommait Family-Tri et se faisait en relais. Cette année, les organisateurs ont voulu permettre aux enfants de 7 à 11 ans de réaliser un véritable triathlon. Ainsi, les plus petits faisaient 50 mètres de natation, 800 mètres de vélo et 400 mètres de course à pied. La deuxième catégorie plus âgée faisait le double et celle des plus grands faisait le triple.



L’engouement pour le triathlon grandit. L’année dernière, l’évènement avait réuni une trentaine de participants. Cette année, le chiffre a doublé, laissant entrevoir un bel avenir pour le triathlon en Polynésie. Sport Tahiti



Parole à Eric Zorgnotti



« Pas de chronomètre, pas de classement pour le Tri’Kids ! Cette course se veut éducative pour les jeunes enfants inscrits dans les clubs de triathlon du Fenua depuis peu. Le but, c’est de rassembler tous les enfants des clubs pour les récompenser. On souhaite avant tout initier, l’important c’est de participer. On fait aussi un clin d’œil à la fête des mères, les mamans peuvent faire la partie course à pied avec leurs enfants ou seulement les accompagner à l’arrivée. »