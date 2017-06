Triathlon – Tri Gauguin : Cédric Wane loin devant Teva Poulain

Le départ de la course élite a été donné à 9H. Pas moins de 44 concurrents étaient alignés. 5 équipes ont également pris le départ. Après une partie natation sur un plan d’eau lisse, c’est Raimana Vivish qui sort de l’eau en premier, - il concourait en équipe -, suivi de Cédric Wane et de Teva Poulain. Ils seront suivis de près par Laurent Barra.



Cédric Wane a par la suite survolé la course, il boucle son triathlon en 1h58 mn, après une partie vélo et une partie course à pied d’exception. Le 2e et le 3e ne pourront que le suivre à distance, ils terminent avec des temps très honorables de 2h06 pour Teva Poulain et 2h09 pour Laurent Barra. La première fille, Gwenaelle Rauby, boucle sa course en 2h33, suivie de notre championne cycliste Poerava Van Bastolaere en 2h39.



Une heure après était donné le départ du XS, le parcours moins difficile. 22 jeunes et moins jeunes se confrontaient au triathlon, ce sport qui enchaine les disciplines. La course est remportée par la jeune et prometteuse féminine Lou Hahn du Cercle des nageurs de Polynésie en 41’, suivie d’Arnaud Bourdelon du club Kona Tri et de Hermann Cheon de Fei Pi.



A midi était donné le départ du Tri kid, une course découverte pour les enfants de 8 à 11 ans. Une cinquantaine d’enfants, dont une bonne partie de la commue de Teva i Uta, ont pu goûter au triathlon, sur un parcours fermé et entièrement sécurisé, encouragés par leurs parents venus nombreux. Sans classement, ils furent tous récompensés de leurs efforts par des lots divers.



Chacun a pu être sensibilisé à la cause du tri sélectif et à la bonne gestion des déchets.



Parole à Cédric Wane



« Cette année, je me concentre sur les XTERRA et la dernière fois que j’avais roulé sur mon vélo de route contre-la-montre c’était l’an dernier à ce même triathlon donc j’étais assez sceptique sur mes capacités à bien rouler sur ces 40km de vélo. Finalement, ça s’est plutôt bien passé puisque j’ai clôturé ces 40km en 58’. En natation, je suis simplement resté dans les pieds de Teva Poulain qui est un bon nageur connu du Waterman Tahiti Tour. »



« Dès la sortie de l’eau, j’ai décidé de mettre le turbo car je savais que Teva est aussi un prodige à vélo. Malheureusement, il était dans un jour « sans » et je commence les 10km de course à pied avec 3’15 d’avance sur lui. Mon objectif principal était de finir en dessous des 2h car l’an dernier j’avais fait 2’00’30’’, donc je n’ai plus regardé derrière et je n’ai pensé qu’au chrono. »



« Cette fois-ci, mission accomplie en 1h58’. J’aurais quand même aimé que Teva soit au coude à coude avec moi pour qu’on puisse se pousser. Tout de même chapeau à lui car ça ne fait même pas 6 mois qu’il est dans le triathlon. Bravo aussi à Laurent Barra, mon partenaire d’entraînement. »