Triathlon – Sand Diego : Frédéric Tête en forme avant le triathlon OTU

Frédéric Tête participait ce dimanche au triathlon « Rock the Bay » dans le centre ville de San Diego, en Californie. Étant donné un planning de courses chargé sur les semaines à venir, il a décidé de s’aligner sur la distance sprint afin de ne pas trop puiser dans ses réserves avant le triathlon international de l’OTU à Tahiti dimanche prochain.



Au programme de la matinée, 500 m de natation en combinaison dans la baie, à côté des bateaux militaires, 20 km de vélo, puis 5 km de course à pied sur la promenade du centre ville.



Le champion revient pour nous sur sa course :



« Je me détache assez rapidement dès le début de l’épreuve puis je ne serai jamais inquiété. Je garde la pression pendant toute la course en imposant un rythme élevé. La partie vélo n’est pas très agréable car le parcours a été tracé sur les docks, avec une succession de virages, de passages de voies ferrées, et de slaloms entre les trous dans la route! J’espère ne pas chuter ou percer un pneu ! »



« Après le soulagement de poser mon vélo sans avoir eu d’ennui, j’ai le plaisir de courir derrière le vélo ouvreur, ce qui est toujours extrêmement agréable et donne des ailes !

Je termine l’épreuve en 59’21’’, très satisfait de mes sensations dans les trois disciplines, ce qui est encourageant à une semaine du triathlon international de l’OTU à Tahiti. »