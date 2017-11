Triathlon – Moorea Natation Tri : Le triathlon se développe à Moorea

Pour cette seconde édition du Moorea Natation Tri, une seule distance : le XS (0.4 km de natation, 11 km de vélo et 2.5 km de course à pied. Les organisateurs souhaitent promouvoir leur discipline du « triple effort » qui consiste à enchainer natation, vélo et course à pied.



Selon l’organisation, le triathlon est un « sport santé » idéal. Avec ses trois disciplines, le triathlon est un des rares sports à offrir une multitude de possibilités dans la pratique évitant ainsi routine et donc lassitude. Fiu de nager ? Roulez ! Pas le temps de sortir en vélo ? Courez ! Aucune motivation pour enfiler les baskets ? Allez nager !



C’est un sport qui permet de prendre l’air avant ou après une dure journée, de profiter de la nature, de s’oxygéner. C’est une discipline qui limite les risques de blessure et permet de développer toute la musculature. Avec deux sports dits « portés » (natation et vélo), il est même recommandé médicalement pour une reprise du sport tout en douceur.



La compétition, prévue ce dimanche 19 novembre, est intégrée au calendrier de la fédération tahitienne de triathlon présidée par Jean Michel Monot. Cédric Wane, Yoann Hotellier, Toanui Gobrait et Lucie Marion devraient être au départ.