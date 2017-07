Trésors de Tahiti termine deuxième du Tour de France à la voile

"Trésors de Tahiti est passé par tous les états émotionnels dans la Super Finale. Pénalisé par le jury, 7e à la première marque, l’équipage de Teva Plichart est resté mobilisé pour grappiller des places et terminer 3e aujourd’hui. Les Tahitiens montent sur la deuxième marche du podium au Général !"

PAPEETE, le 29 juillet 2017 -L'équipage, qui avait fini 7ème l'année dernière, a même mené la course pendant plusieurs jours cette année, avant de glisser dans les derniers jours, pour finalement se reprendre et accrocher la deuxième marche du podium.La dernière étape a eu lieu à Nice ce 29 juillet, elle a été remportée par le bateau Fondation FDJ – Des Pieds et Des Mains, qui remporte également la course au classement général. Une victoire méritée, qui n'enlève aucun mérite à l'équipage Tahitien, qui a du tout donner pour accéder au podium alors que toutes les équipes en têtes étaient dans un mouchoir de poche au classement avant la dernière étape. Comme le raconte l'organisation sur le site officiel de la course