Très faible mobilisation aux primaires de la gauche en Polynésie

PIRAE, le 21 janvier 2017 - Ce matin, les bureaux de vote de Tahiti étaient désespérément vides. Les électeurs étaient pourtant invités à voter aux primaires citoyennes de la gauche, mais l’absence de consigne de vote locale, le faible nombre de bureaux de vote et le mauvais temps ont incité les électeurs à rester chez eux.



Avec 41 votants à 11h20, le bureau de vote de Pirae était désespérément vide ce matin. Mais c'était pourtant le plus fréquenté des trois bureaux de vote ouverts à Tahiti. Car les électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui pour choisir entre sept candidats du PS et des écologistes lors de ce premier tour des Primaires citoyennes de la gauche.



L'image de la mairie déserte contraste fortement avec le succès populaire des Primaires de la droite et du centre en novembre dernier, où des files d'attente de près d'une heure avaient été constatées dans certains bureaux. Par comparaison, dans ce même bureau de vote de Pirae, au premier tour des primaires de la droite 442 électeurs étaient déjà venus voter à midi, soit dix fois plus que la mobilisation atteinte aux Primaires citoyennes.



Les explications de ce désamour sont nombreuses : Le temps maussade ; le divorce entre le Tavini et le PS et donc l’absence de consigne de vote ou de mobilisation locale ; l'annonce très tardive de la tenue des primaires et des bureaux de votes ; et bien sûr l'impopularité record du gouvernement au niveau national.



Pour rappel, 4 bureaux de vote sont ouverts en Polynésie ce samedi 21 janvier de 8 heures à 17 heures dans les mairies de :

- Pirae

- Mahina

- Afareaitu à Moorea

- mairie annexe de Papeari à Teva i Uta



Il faudra débourser 200 Fcfp et présenter une pièce d'identité pour pouvoir voter.