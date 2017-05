Trente familles sinistrées de Tahiti reçoivent des dons du Club Soroptimist

MAHINA, le 23 mai 2017 - Les victimes des intempéries qui ont inondé Tahiti en janvier et février derniers ont reçu des dons de la part du club local Soroptimist ainsi que celui de Nouvelle-Calédonie. Leurs représentantes et leurs membres bénévoles ont offert des produits alimentaires et de première nécessité à 30 foyers sinistrés de Papeari, Pirae et Mahina.





Bel élan de solidarité. Le Club Soroptimist international de Tahiti-Papeete, présidé par Naja Charreard, a remis des dons aux victimes des inondations qui ont frappé toute l'île de Tahiti en janvier et février derniers. Des centaines d'habitants ont en effet perdu leur maison et/ou leur matériel sous les eaux ; certains même ne sont toujours pas relogés. Pour les aider, le Club Soroptimist a décidé de passer à l'action. L'organisation du sixième concert de la Journée internationale de la femme, le 10 mars, en partenariat avec le Conservatoire artistique, a ainsi permis de lever des fonds. Avec l'argent récolté, trente foyers ont reçu un rice-cooker, des casseroles, des poêles, de la vaisselle, 20 kilos de riz…



Naja Charreard explique : "Nous avons été très touchées par toutes ces personnes qui ont subi d'importants dégâts. Dimanche, nous étions à Papeari, lundi à Pirae et aujourd'hui, nous sommes à Mahina. Nous offrons des dons aux familles les plus sinistrées, qui ont été sélectionnées par ces trois communes. Il y a eu d'autres intempéries en mars et en avril, mais nous ne pouvons pas donner à tout le monde, malheureusement. Avec le concert de la Femme, nous avons pu réunir une petite somme et nous remercions vivement les spectateurs qui sont venus. C'est grâce à la population que nous pouvons faire ces dons. Au total, cela fait 400 000 Fcfp qui ont été répartis, dont 100 000 Fcfp de la part de la Nouvelle-Calédonie."