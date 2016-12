Transport en commun : le permis à nouveau disponible

"J'attendais de pouvoir passer ce permis depuis longtemps, car sans cela, je ne pouvais postuler à l'emploi que je vise depuis longtemps" , explique un candidat à l'examen. L'absence d'examen et de formation au permis a handicapé plusieurs personnes sur le fenua. A Tahiti, certaines sociétés de transports attendaient avec impatience que le permis soit à nouveau disponible pour certains de leurs employés.



A Bora Bora aussi, Otemanu transports avait une liste d'attente de plusieurs candidats. Le problème aujourd'hui résolu, la gérante de la société a retrouvé le sourire. "C'est une très bonne nouvelle que le camion soit enfin réparé! Même si l'auto-école nous a dit que pour nos candidats, il faudrait encore attendre mi-janvier. Mais en tout cas, après deux ans de bagarre, nous avons enfin été entendus! J'espère que nos salariés des îles vont très bientôt pouvoir passer ce permis car sinon, il va y avoir une pénurie de chauffeurs et cela va être très grave pour une île comme Bora Bora!" Quatre salariés pourront passer l'examen l'année prochaine accompagnés par deux personnes d'une société différente.



Près de Vaitupa, à Faa'a, formations et examens ont bien repris la semaine dernière. Si l'auto-école préfère reste discrète sur le sujet, la liste des candidats à l'examen n'aurait de cesse de s'allonger.