Transport aérien : Edouard Fritch reparle de la "diagonale du Pacifique"

PARIS, 7 novembre 2017 - Le président Fritch a remis au goût du jour le projet d’une route aérienne transversale entre la Chine et l’Amérique du Sud, mardi à Paris, lors d’un entretien accordé à la rédaction d’ Outremers 360° Une semaine après l’annonce officielle de l’ouverture, dès mai 2018, d’une liaison aérienne low-cost entre Paris et Tahiti par la compagnie French Blue, Edouard Fritch est revenu sur un projet plus ancien mais visiblement toujours d’actualité, mardi lors d’un entretien accordé à Outremers 360°, en marge de son séjour à Paris : l’ouverture d’une route aérienne entre la Chine et l’Amérique du Sud (Santiago du Chili) avec escale à Tahiti-Faa’a.La compagnie aérienne Hainan Airlines pourrait opérer sur ce tronçon. "", a cependant estimé Edouard Fritch, mardi, en rappelant qu'aujourd'hui "", et que l'option d'une route transversale Chine-Amérique du Sud avec escale à Tahiti "".Ce projet de "diagonale du Pacifique", tel que l'avait baptisé Gaston Flosse à l'époque, avait pris forme en juillet 2013 en même temps que l’annonce du projet Tahiti Mahana Beach. L’ouverture d’un pont aérien entre la Chine et l’Amérique du Sud, avec escale à Tahiti, était alors présentée comme un élément déterminant pour la viabilité du complexe touristique programmé à Punaauia.En août 2014, cette perspective avait pris forme lors de la signature d’un accord entre la Polynésie française et la direction de l’Aviation civile chinoise (CAAC). Cet accord rendait possible la création de liaisons aériennes entre Tahiti et les villes de Beijin, Shanghai et Canton. L’entente prévoyait surtout le bénéfice de la 5e liberté de l’air au profit des signataires, c’est-à-dire la possibilité offerte aux compagnies aériennes bénéficiaires de l’accord d’utiliser Tahiti comme escale commerciale et d’y opérer jusqu’à sept vols hebdomadaires. En attendant que cette ligne soit mise en œuvre, la CAAC avait suggéré de mettre en place "" des vols de type charter "".La situation n’a guère évoluée depuis. Mardi, Edouard Fritch a rappelé lors de son entretien avec Outremers 360° que les dirigeants de la compagnie Hainan Airlines avaient profité de trois vols charters de ce type pour se rendre au fenua, fin octobre. "", a affirmé Edouard Fritch en estimant qu’il faudrait attendre jusqu’en 2019 avant que les premiers avions réguliers soient "".