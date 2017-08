Trafic de stupéfiants: comment lutter sur les espaces maritimes?

Les textes de loi qui encadrent la réglementation de la lutte contre les stupéfiants dans le domaine du droit maritime sont stricts et complexes. Pour déterminer la nationalité d'un navire, la loi prévoit que ce sont le pavillon (tissu arboré à la proue du navire) et les papiers de bord qui permettent de déterminer l'autorité étatique à laquelle se référer. Le navire, qu'importe son emplacement, est donc soumis à la juridiction du pays auquel il appartient.



Le 19 décembre 1988, au regard de l'alarmante augmentation du trafic international de drogues, de nombreux pays se sont réuni à Vienne pour la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Dans cette convention, un texte s'applique à réglementer la répression du trafic en mer car, face à la mondialisation et à l'augmentation des échanges commerciaux et touristiques qui en découlent. A l'époque il devenait urgent de légiférer dans ce domaine. C'est ainsi qu'est né l'Article 17 qui, pour renforcer la coopération internationale, " autorise un Etat partie à prendre les mesures appropriées à l'égard d'un navire étranger battant pavillon d'un autre Etat partie et suspecté de trafic de stupéfiants, sous réserve de l'accord de l'Etat du pavillon ." Cela signifie qu'à plus de 24 milles des côtes, les autorités territoriales compétentes ne peuvent intervenir qu'avec l'accord de l'Etat dont dépend l'embarcation.