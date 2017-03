Trafic d'ice : une garde à vue prolongée

PAPEETE, le 29 mars 2017 - La section de recherche de la gendarmerie a placé plusieurs personnes en garde à vue, dimanche et lundi, pour trafic d'ice après avoir effectué des perquisitions. Parmi les personnes mises en cause, une femme d'affaires et sa fille, suspectées d'être à la tête du réseau.



Les forces de l'ordre ont renforcé leurs actions sur le trafic d'ice. En effet, depuis le début de l'année, de nombreuses interpellations et saisies ont été effectuées au fenua. C'est dans le cadre de cette lutte contre les réseaux de trafic de méthamphétamines qu'au moins trois personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dimanche et lundi. Parmi les personnes mises en cause, une femme d'affaires locale est soupçonnée d'être à la tête d'un réseau de trafic d'ice. Sa fille aurait également été interpellée et placée en garde à vue dans le cadre de cette enquête.



Deux personnes auraient été interpellées dimanche à leur domicile après que des perquisitions de leur domicile ont mené à la découverte d'environ 50 grammes d'ice. Une troisième personne, la fille de la femme d'affaires, a été interpellée à l'aéroport de Tahiti-Faa'a, en compagnie d’un animateur de soirées (DJ) alors qu’ils arrivaient de Miami. Les enquêteurs soupçonnent la présence de quantités plus importantes dans ce réseau de trafic de stupéfiants.



Hier, en fin d'après-midi, la fille de la femme d'affaires a été présentée au tribunal devant le juge des libertés. Sa garde à vue a été prolongée. Elle a ensuite été extraite du tribunal par les gendarmes dans une voiture banalisée. La femme d'affaires devrait quant à elle être présentée aujourd'hui devant le juge des libertés.