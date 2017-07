Trafic d'ice : le couple Dubaquier reste en détention provisoire

PAPEETE, le 20 juillet 2017 - Le juge des libertés et de la détention a prolongé, ce jeudi, le maintien en détention du couple mis en examen et écroué le 31 mars dernier pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment.



Après quatre mois de détention provisoire, les époux Dubaquier avaient rendez-vous ce jeudi matin dans le bureau du juge des libertés et de la détention chargé d'examiner leur situation au terme de ce délai légal. Sans surprise, à en croire la mine des avocats qui se sont refusés à tout commentaire, le magistrat a prolongé de quatre mois supplémentaires la mesure de détention provisoire contre le couple mis en examen et écroué le 31 mars dernier dans le cadre d'une enquête ouverte pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment et importation de marchandises prohibées.



Patrice et Mercedes Dubaquier sont soupçonnés d'être au cœur d'un vaste trafic d'ice depuis les Etats-Unis, portant sur des quantités évaluées à plusieurs kilos selon certaines sources, et dont le produit aurait par ailleurs servi les activités commerciales de cette entrepreneuse.



L'instruction du dossier se poursuit mais pourrait rapidement aboutir, croient savoir des proches du dossier, ouvrant la voie à un procès qui pourrait avoir lieu avant la fin de l'année.