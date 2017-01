Tout savoir sur les tempêtes, avec un site de Météo-France

Ce site interactif et gratuit ( http://tempetes.meteofrance.fr/ propose "un recueil complet des connaissances (phénomène, méthode d’analyse, climatologie) et des données climatologiques sur les tempêtes".Des bases de données présentent une cartographie à haute résolution (2,5 km) de 280 tempêtes survenues depuis 1980, et des fiches détaillées de 91 "tempêtes historiques" rencontrées depuis 1703" comme Lothar en 1999, Xynthia en 2010 ou Hortense en 1984.Le site donne aussi accès à des données statistiques et à des records sur les vents violents.Dans un contexte de réchauffement climatique, il vise à fournir "de nouveaux diagnostics sur l’évolution observée et attendue des tempêtes en métropole tant en termes de fréquence que d’intensité", explique Météo-France dans un communiqué.Destiné principalement à un public averti (professionnels, institutionnels, passionnés...), il est "un nouveau socle de connaissances" utiles notamment aux secteurs des assurances, de l’énergie ou de la forêt, très sensibles aux tempêtes. Il vise aussi à "contribuer à entretenir la mémoire du risque".Le site, qui sera actualisé tous les ans, est le résultat d'"un vaste programme d'étude climatologique sur les tempêtes" lancé après la tempête Xynthia, précise Météo-France.avec AFP