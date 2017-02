Tous les vendredis, José Marquez, alias Hotu Painu, croque la vie de nos îles dans Tahiti Infos

"Je décris gentiment les travers de la vie quotidienne"





Comment est née votre passion pour la bande dessinée ?

Au départ, je ne faisais pas de la BD, mais plutôt du dessin et de la caricature. Dès l'âge de douze ans, je dessinais des caricatures dans un bistrot, celui du club FC Chabossière, contre un diabolo grenadine ! (Rire)



Pourquoi utilisez-vous le pseudonyme Hotu Painu ("Fruit à la dérive") ?

Quand je suis arrivé au fenua, mes amis polynésiens m’ont appelé Hotu Painu, puis quand ils ont commencé à me connaître davantage, ils m’ont dit que c’était péjoratif… Mais, j'ai quand même décidé de le garder.



Parallèlement, vous avez aussi exercé d'autres activités ?

Ma passion ne me nourrissait pas encore à l'époque… Mon activité principale était enseignant d’EPS (éducation physique et sportive, ndlr) et je jouais également au foot à bon niveau (milieu au Paris FC, en 1re division, ndlr). En même temps, je dessinais pour des journaux et magazines, notamment Ouest-France, "Frilouz" ("nez sale" en breton, ndlr) et la revue EPS. En Afrique, j'utilisais le pseudo Foundji Hedje ("touché avec les poils", une expression locale propre au basket, ndlr) dans "Tam-tam "et "Le cafard enchaîné". J'ai créé en outre un atelier de BD au centre culturel du Bénin où j'ai formé des dessinateurs comme Hector Sonon ("L'Afrique en partage", "Toubab or not toubab"…).



Quelles sont vos différentes publications ?

Pêle-mêle, je peux citer : "Les forçats de la BD", "Goalquipeut"(Eugène Fragassi), "Aventure en Penjari", "Toubab soigne-toi", "Le croquembouche", "Tous avec les bleus !" (Larousse) pour la Coupe du monde de foot avec Rodolphe Gaudin, "L’abécédaire de l’agité" sur les casseroles de Sarkozy et surtout "La belle échappée" sur le Tour de France 2013 avec France télévisions. Sans oublier, évidemment, mes deux albums locaux : "Moorea, la perle du Pacifique" et "Venui et Veteari à Moorea - Un bienfait n'est jamais perdu".



Vous avez participé par ailleurs à de nombreux festivals ?

J'ai eu l'opportunité de faire les festivals suivants : Rouans, Angoulême (1983), Lanester, Laval, La Baule-Escoublac, Ridep De Carquefou, Nantes, Montfort-sur-Meu, etc. Nous avions créé aussi dans mon village le festival Humoroïdes, mais, depuis que je suis à Tahiti, il n’a pas perduré.



Où puisez-vous vos sources d'inspiration ?

Dans la vie de tous les jours et dans mon vécu… C'est en fait juste la réalité, à peine déformée par la dérision et la caricature.



Une planche de BD sera éditée chaque vendredi dans Tahiti Infos. Expliquez-nous la démarche…

Il y a sept ans, je sortais trois albums (dont deux sur Moorea) en métropole, faute d'éditeurs intéressés au fenua. Ces BD arrivant beaucoup trop cher à Tahiti se vendent essentiellement en métropole. "Moorea, la perle du Pacifique" est un petit conte décrivant la faune, la flore et la culture polynésienne ; du moins ce que j’en connaissais à l’époque, au travers de la visite de deux adolescents. Quant à "Venui et Veteari à Moorea", il s'agit d’illustrations sur le tour de l’île et ses différents spots.