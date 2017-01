Tourisme : novembre 2016, un mois morose

PAPEETE, le 18 janvier 2017 - L'institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) vient de publier un rapport concernant la fréquentation touristique au fenua en novembre dernier. Les chiffres ne sont pas bons.



Le nombre de touristes en Polynésie française au mois de novembre 2016 a chuté. La fréquentation touristique enregistre une baisse de 8,8% par rapport à novembre 2015 selon l'institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF). C'est la deuxième baisse consécutive en 2016 indique le communiqué de presse.



Les plus fortes diminutions sont enregistrées dans les secteurs du tourisme en hébergement flottant (16%) et en hébergement terrestre (7,3%).

Les effectifs touristiques de l'hébergement marchand perdent ainsi 8,6 % par an.



Le nombre de nuitées touristiques diminue de 8,1 %, avec une durée moyenne de séjour qui reste stable (13,3 jours).



Les principaux touristes accueillis au fenua en novembre 2016 venaient d'Amérique du Nord et de France. Ils représentent plus de la moitié des effectifs.



En 2016, la Polynésie française 177 600 touristes ont visité la Polynésie française. Ce chiffre représente une progression de 4,8 % par rapport à l'année précédente.