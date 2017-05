Tourisme : hausse du nombre de visiteurs en mars

PAPEETE, le 17 mai 2017 - L'institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) vient de publier les chiffres du tourisme pour le mois de mars. S'ils sont en augmentation par rapport au mois de mars 2016, la fréquentation touristique enregistre une baisse depuis le début de l'année.



En mars 2017, le nombre de touristes en Polynésie française augmente de 7,3 % par rapport à mars 2016. Cette hausse, alimentée par les touristes nord-américains, français et japonais, profite à la fréquentation en hébergement marchand (+ 5,9 %) et non marchand.



La clientèle en hébergement flottant qui représente seulement 17,5 % des touristes se contracte, freinant la croissance globale.



La durée moyenne de séjour des principaux marchés progresse, permettant au nombre de nuitées touristiques de croître un peu plus vite que la fréquentation.



En cumul depuis janvier, la fréquentation touristique baisse de 0,5 % et atteint 41 750 touristes. Cette baisse s’explique par la contraction du nombre de croisiéristes qui n’a pas été compensée par la hausse du touriste terrestre. La durée moyenne de séjour des touristes progresse légèrement et permet au nombre de nuitées touristiques de rester stable.