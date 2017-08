Tourisme : depuis 2011, le secteur se porte de mieux en mieux

Depuis 2007, la méthode de l'ISPF est inchangée. L'Institut se base sur deux types d'analyses : structurelle et conjoncturelle. L'analyse structurelle se base sur des enquêtes réalisées auprès des touristes à l'aéroport au moment de leur départ. Objectif : mesurer le niveau et la répartition de leurs dépenses ou de leur degré de satisfaction. En ce qui concerne l'analyse conjoncturelle, les informations viennent d'un suivi de la fréquentation touristique via une fiche touristique remplie dans les avions et de questionnaires destinés aux professionnels de l'activité hôtelière internationale.



"Ce sont deux outils très standardisés et industriels , commente Fabien Breuilh, directeur de l'ISPF. Ce sont deux protocoles qui sont vraiment robustes. Il n'y a aucun souci par rapport à l'indépendance des chiffres et à leur robustesse."



Depuis 2013, il existe aussi un suivi trimestriel des pensions de famille. "En raison d'une moindre structuration de cette filière, la fréquence d'analyse statistique reste tardive avec une collecte toujours complexe , indique le directeur. Une nouvelle règlementation sur ce type d'hébergement sera bientôt présentée à l'assemblée par le gouvernement."