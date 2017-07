Tour de France à la voile : Trésors de Tahiti prend la tête du général

Arzon (France), le 16 juillet 2017 - Trésors de Tahiti a pris dimanche la tête du classement général du Tour de France à la voile, au terme de la 4e étape, disputée sur deux jours au large d'Arzon (Morbihan).



Après un parcours côtier samedi qui les a emmenés contourner l'île de Houat, les 29 équipages ont pris part dimanche aux Stades Nautiques (courses de qualification) qui se sont révélés difficiles, en raison de vents faibles et changeants qui ont même amené le comité de course à suspendre pendant un temps les régates. Sans oublier les forts courants qui caractérisent le secteur.



La journée fut mauvaise journée pour Team SFS, ex-leader, qui se retrouve en deuxième position au classement général avec six points de retard, après avoir été disqualifié pour s'être retrouvé au-delà de la ligne de départ avant le coup de canon de la finale. Le bateau de Sofian Bouvet a également été sanctionné de neuf points de pénalité pour avoir embarqué une ancre non règlementaire.



" Team SFS nous a fait un petit cadeau en +volant+ le départ. Tout est relancé au classement général (...) mais on ne s'enflamme pas, il reste cinq actes et notre objectif reste de finir le tour sur le podium ", a commenté le vainqueur du jour, Teva Plichart, skipper de Trésors de Tahiti. Les équipages et leurs multicoques Diam 24 ont pris dimanche soir la route des Sables d'Olonne, cinquième étape de ce Tour de France.