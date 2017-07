Toujours pas de repreneur pour l'ancien Géant Casino

PAPEETE, le 19 juillet 2017 - Le bâtiment est mis aux enchères depuis la liquidation judiciaire, en avril 2015, des sociétés de l'homme d'affaires Franck Falletta. Le tribunal civil a une nouvelle fois constaté, ce mercredi, l'absence de candidat au rachat. La mise à prix initiale a été revue à la baisse pour la deuxième fois en trois mois.



La mise à prix du terrain et des bâtiments de l'ancien Géant Casino de Outumaoro a une nouvelle fois été revue à la baisse, ce mercredi, à l'audience de vente aux enchères immobilières du tribunal civil de Papeete. Initialement fixée à 800 millions de francs, cette mise à prix avait connu une première dévaluation de 50 millions de francs en mai dernier faute de candidat à la reprise.



Elle a de nouveau fondue de 50 millions de francs aujourd'hui devant le même tribunal et pour les mêmes raisons, passant donc à 700 millions de francs. L'examen du dossier a été renvoyé à une date ultérieure le temps pour d'éventuels acquéreurs de se faire connaître.



Punaauia manifeste un intérêt mais...



La commune de Punaauia s'était positionnée en mai dernier pour l'achat de ce bâtiment d'une surface de 3 500 m2 et disposant de 175 places de parking. Mais la municipalité ne serait pas disposer à investir plus de 400 à 450 millions de francs. Reconditionné, cet ensemble idéalement situé pourrait accueillir les activités, spectacles et manifestations proposés par la centaine d'associations recensées à Punaauia en lieu et place du hall et des jardins de la mairie, actuellement mis à disposition pour les événements.



L'hypermarché Géant Casino avait ouvert ses portes en grande pompe en août 2012. Mais la grande surface censée faire de l'ombre au concurrent Carrefour, établi juste en face côté mer, n'a jamais réussi son pari, pâtissant entre autre de sa situation géographique. Implantée côté montagne, et flux de circulation oblige, difficile de capter une clientèle plus encline à s'arrêter le soir au retour de Papeete pour remplir son caddie que le matin en se rendant au travail. Le magasin avait définitivement tiré le rideau moins d'un an après son inauguration, en juillet 2013, laissant des dizaines de salariés sans emplois.



L'exploitant des enseignes Casino et Géant Casino, le groupe Sunpadis de l'homme d'affaires Franck Falletta, cumulait des dettes estimées à plus de 3,5 milliards de francs. Franck Falletta qui est par ailleurs mis en examen pour abus de de biens sociaux dans le cadre d'une enquête ouverte en 2015 sur des mouvements de fonds suspects entre ces sociétés Tahiti Nui Travel, et les sociétés de l'enseigne Casino, en liquidation judiciaire à l'époque.