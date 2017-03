Toujours aucune avancée dans l'affaire du lotissement Miri

PAPEETE, 30 mars 2017 - La cour d'appel de Papeete, qui devait évoquer jeudi l'affaire extrêmement complexe du lotissement Miri a dû, face au soulèvement d'une exception de procédure, en renvoyer l'audience au 10 mai.



Suite à l'arrêt de la cour d'appel datant du 16 mars 2017, les sociétés Delano 6 et 7 ont introduit, via leur avocat, Maître Quinquis, une procédure dite de "tierce-opposition". Cette dernière, d'un point de vue juridique, permet à de tierces parties non mises en cause dans les instances précédentes, de faire valoir leurs intérêts. Les avocats de la famille Pomare ayant, jeudi matin, soulevé, par conclusions, l'irrecevabilité de cette tierce opposition, la cour d'appel a décidé de renvoyer l'audience de mise en état au 10 mai, afin que les parties s'expliquent sur cette exception de procédure soulevée.



L'arrêt de la cour d'appel du 16 mars 2017 a par ailleurs fait l'objet d'un pourvoi en cassation. La haute juridiction devrait se prononcer dans cet autre procédure dans les semaines à venir.