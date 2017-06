"Tohorā nui e - Elle chante" : un clip dédié aux baleines et à la maternité diffusé sur Polynésie 1ère

PAPEETE, le 8 juin 2017 - Après le clip musical “Save me now - Honu iti e” dédié aux tortues marines, "Tohorā nui e - Elle chante" est le deuxième opus de la trilogie "Blue Ninamu" de l'artiste Pheal'N. Consacré cette fois aux baleines et à la maternité, il sera diffusé sur Polynésie 1ère jusqu'au 18 juin. Une dernière réalisation mettra à l'honneur les requins d'ici à la fin de l'année.





"Les baleines viennent dans nos eaux polynésiennes pour mettre bas et se reposer, mais, malheureusement, elles sont souvent victimes de harcèlement par les bateaux visiteurs", remarque Pheal'N, auteur, compositeur et musicien. Sensible à l'environnement, l'artiste a réalisé un premier clip consacré aux tortues marines victimes du braconnage et de la pollution, intitulé “Save me now - Honu iti e” et paru le 13 avril 2016. Cette fois, alors que la Journée mondiale de l'océan a eu lieu le 8 juin, il dédie son nouvel opus, ”Tohorā nui e - Elle chante”, aux baleines et à la maternité. Cette composition musicale électro-folk, en français et reo tahiti, est interprétée par Syel (la même chanteuse que "Honu iti e", Laura (infirmière au service de néonatologie du Centre hospitalier de Polynésie française) et Roland (président de l'association Ta'i Haruru pour la protection de l'environnement de Arue et Tetiaroa), sur le son des violoncelles de Simon Pillard et Laura, mais également de la guitare et des percussions de Pheal'N.





Cette réalisation artistique met en scène Teramataono, une future jeune maman polynésienne qui entend l'appel de l’océan alors qu'elle se promène sur la plage en admirant les vagues. Elle décide alors d'aller nager et s'aventure jusqu'au grand bleu où elle fait alors la rencontre inespérée des baleines qui sont venues se reproduire et mettre bas en paix dans notre océan Pacifique. Elle se laisse porter par leurs chants et évolue avec elles au rythme de leur danse, comme dans un rêve, portée par le son du violoncelle qui les accompagne pendant qu'un grand guerrier “Hiva” d'un autre rivage les protège par des incantations “A hei, tohorā nui e”. D'ores et déjà en ligne sur YouTube, le clip sera diffusé sur Polynésie 1ère jusqu'au 18 juin. Aussi, les passagers d'Air Tahiti Nui auront le privilège de découvrir la vidéo pendant leur vol.