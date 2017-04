Tir de missile : Paris appelle la Corée du nord à démanteler son arsenal

Paris, France | AFP | samedi 29/04/2017 - La France, membre du conseil de sécurité de l'ONU, a appelé la Corée du nord à se conformer "sans délai" à ses obligations internationales et à démanteler ses programmes nucléaire et balistique, après un nouvel essai de missile balistique qui s'est soldé par un échec samedi.



"En dépit de son échec, cet essai confirme la volonté du régime nord-coréen de se doter d’une capacité nucléaire opérationnelle et constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales. Notre responsabilité collective est de réagir avec fermeté et détermination", a indiqué le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Romain Nadal.



"La France appelle la Corée du Nord à se conformer sans délai à ses obligations internationales et à procéder au démantèlement complet, vérifiable et irréversible de ses programmes nucléaire et balistique", a-t-il poursuivi dans un communiqué.



"Dans l’immédiat, la Corée du Nord doit s’abstenir, sans condition, de tout geste risquant d’accroître encore davantage la tension dans la péninsule coréenne et de porter atteinte à la paix et à la sécurité internationales, a ajouté M. Nadal.



