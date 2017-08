Tiphanie et Xavier, les Infirmiers du bout du monde

PAPEETE, le 14 août 2017 - A Rapa depuis un an et demi, Tiphanie Tedesco et Xavier Daubresse exercent le métier d'infirmier. Ils sont seuls à gérer une population de plus de 500 habitants. Ce jeune couple a trouvé sa vocation sur l'île du bout du monde.



515 habitants, 40 kilomètres carrés de surfaces. Tiphanie Tedesco 27 ans et Xavier Daubresse 31 ans sont les seuls infirmiers de Rapa. Cela fait 1 an et demi que le jeune couple est arrivé sur l'île du bout du monde avec leur chat, taravana, et trois poussins.



Mais qu'est-ce qui a amené ce couple dans la fleur de l'âge à accepter un poste isolé à Rapa iti, l'île la plus au sud ? "On est tombé sur cette opportunité en postulant dans les dispensaires. Quand on m'a parlé de Rapa, ça a été un coup de coeur. J'ai dit oui tout de suite." Explique Tiphanie. Xavier était plus attiré par l'authenticité. "Je voulais voir autre chose que Tahiti découvrir la culture polynésienne authentique, celle qu'on ne voit plus à Tahiti et que l'on retrouve dans les îles éloignées. Pour le terrain, je trouvais stimulant de gérer plein de choses en même temps. Pour l'instant je ne suis pas déçu. Si c'était à refaire, je le referais sans hésiter." Avant cela, le couple a fait de l'humanitaire au Togo et traversé l'Inde en sac à dos.



Leur quotidien est loin d'être évident. "Infirmier à Rapa, c'est quelque chose d'unique" résume Xavier. Pour Tiphanie, "c'est avoir la chance d'exercer notre métier d'infirmiers tout en portant d'innombrables autres casquettes dans un cadre polynésien comme on en voit peu ailleurs. Dans la pratique nous sommes la première ligne sanitaire pour la population que ce soit dans le domaine curatif, préventif ou d'urgence.