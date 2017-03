Tiki Toa : le site de la Fifa fait le portrait de Heimanu Taiarui

être champion du monde

PAPEETE, 28 mars 2017 - Le site Fifa.com s’intéresse au n°4 de l’équipe des Tiki Toa, Heimanu Taiarui, à quatre semaines du coup d’envoi de la coupe du monde de beach soccer, Bahamas 2017.Auteur de quatre buts et six passes décisives pendant la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Portugal 2015, Heimanu Taiarui est devenu une figure incontournable de sa discipline en recevant le Ballon d’Or Adidas, la plus prestigieuse récompense individuelle de l’univers du Beach soccer.En 2016, le défenseur des Tiki Toa a cumulé les casquettes de joueur de l’équipe de Beach Soccer de Tahiti et de sélectionneur des Bahamas faisant de lui l’un des rares en Polynésie à avoir le statut de semi-pro. Auparavant, Heimanu Taiarui gagnait exclusivement sa vie en tant que pêcheur.Son ambition déclarée aujourd'hui : "". La Coupe du Monde Bahamas 2017 est organisée à Nassau du 27 avril au 7 mai prochains.