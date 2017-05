Tikahiri dévoile le clip de Son of Sun

Papeete, le 13 mai 2017 - Le groupe de métal paumotu Tikahiri a publié son dernier clip ce samedi, sur son compte Facebook.



La chanson Son of Sun, tirée de l'album éponyme sorti en 2015, a droit à un clip magnifique. Moins inquiétant que le premier clip de l'album, il garde l'univers sombre et mystérieux propre à Tikahiri et les mélanges à des scènes de paysages ou danses polynésiennes. Ce clip très réussi appuie le pari international des musiciens, qui avaient enregistré Son of Sun en anglais, avec l'appui d'un producteur renommé, dans le but de se faire connaitre dans le reste du monde.



Les deux frères Salmon et leurs musiciens continuent leurs tournées internationales, et prépareraient même deux nouveaux albums : un en anglais pour leur nouveau public, et un en paumotu pour revenir à leurs racines. Tout un programme.



Le clip ci-dessous :