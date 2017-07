Tiarei : l'aménagement du Trou du Souffleur achevé en août

PAPEETE, La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau a visité, ce mardi, en compagnie du maire de la commune de Hitiaa o te ra, Dauphin Domingo, le chantier en cours d'achèvement des travaux de réaménagement du site du Trou du Souffleur à Tiarei.



Le Service du tourisme est affectataire d’une partie du site de Arahoho – Trou du souffleur à Tiarei (parking, sanitaires et une portion du parc paysager) d’une superficie de 1032 m², située entre le délaissé routier et le bord de mer. Ce site très touristique fait partie du circuit normal du tour de l’île de Tahiti proposé aux visiteurs de passage.



En janvier 2014, dans le cadre d’un accord interministériel, l’élaboration et le suivi du projet global d’aménagement et de valorisation du site ont été confiés à la Direction de l’Equipement, et le Service du tourisme y a été associé en qualité de futur gestionnaire.



Les travaux comprennent l'aménagement du parking, du point de vue, la construction de deux boutiques, la réhabilitation des sanitaires et l'aménagement en cours de finition d’une promenade paysagère depuis le point de vue et tout le long du délaissé routier. L’inauguration de l’ensemble du site est prévue en août prochain.



Quant au site des 3 cascades, il a subi des dégâts suite aux intempéries du début de l'année. Des travaux de réparation ont été de nouveau réalisés afin d'agrandir et de reconstruire le bassin situé au pied de la 1ère cascade, reste à réhabiliter le chemin d'accès. Les travaux démarreront en août prochain. Les travaux du chantier de l’accès aux cascades 2 et 3 débuteront quant à eux en fin d’année.