Thomas Voeckler parrain de la ronde tahitienne

PAPEETE, le 10 novembre 2017- C'est une fois de plus un grand nom du cyclisme qui parrainera la ronde tahitienne. Après Laurent Jalabert et Bernard Hinault, c'est au tour du cycliste le plus populaire de ces dernières années, Thomas Voeckler, de venir soutenir la petite reine tahitienne.



"C’est avec une immense joie que nous avons le plaisir de vous annoncer que le parrain de la ronde tahitienne 2018 sera Thomas Voeckler." Benoît Rivals ne cache pas son plaisir pour annoncer cette bonne nouvelle aux partenaires de la ronde tahitienne. Celui qui a marqué le cyclisme mondial des années 2000 par son tempérament offensif a été le cycliste Français le plus populaire de ces dernières années, nous fera l'honneur de sa présence pour la prochaine ronde tahitienne.



Le tout nouveau retraité des pelotons au palmares impressionnant viendra à Tahiti passer 2 semaines parmi nous. La ronde Tahitienne sera son premier parrainage d’épreuve. Il découvrira Bora Bora puis prendra part au package touristique à Moorea avec l’ensemble des participants étrangers avant de s’aligner sur l’épreuve des 110 kilomètres le dimanche 20 mai 2018.



Après Jimmy Casper, Bernard Thévenet, Laurent Jalabert, et Bernard Hinault, le VCT et la ronde tahitienne accueillent la venue de Thomas VOCKLER comme un immense honneur fait au cyclisme Tahitien et à notre épreuve. L’ensemble du Vélo Club de Tahiti fera le maximum pour que ce grand champion passe un séjour inoubliable dans nos îles paradisiaques.