Thomas Pesquet voudrait qu'on lui raconte une histoire

Paris, France | AFP | lundi 02/01/2017 - L'astronaute français Thomas Pesquet a donné lundi, depuis la Station spatiale internationale, le coup d'envoi d'un concours d'écriture en langue française autour du "Petit Prince", ouvert aux moins de 25 ans."Pilote et astronaute, j'ai aussi été inspiré dans ma jeunesse par Saint-Exupéry qui a écrit Le Petit Prince, l'histoire d'un jeune garçon qui voyage de planète en planète", explique Thomas Pesquet sur sa page Facebook . "Je vous invite à emmener le Petit Prince sur une nouvelle planète, où il fera à nouveau une surprenante rencontre...".L'astronaute, qui séjourne dans l'ISS depuis le 20 novembre, a choisi d'emporter avec lui les oeuvres complètes de l'aviateur et écrivain Antoine de Saint-Exupéry.Les participants - enfants, adolescents, jeunes adultes - ont jusqu'au 28 février pour envoyer leur histoire. Un jury composé d'astronautes, de personnalités de l'aérospatiale et de la littérature sélectionnera dix textes finalistes (cinq soumis depuis la France, cinq autres depuis le reste du monde), précise l'Agence spatiale européenne (ESA) dans un communiqué.Ces dix textes seront envoyés à l'astronaute français à la mi-mars à charge pour lui d'en sélectionner deux.Il annoncera le 6 avril son choix pour les deux Grands Prix (catégorie France et catégorie International), depuis l'ISS.A l'automne 2017, les dix finalistes seront invités pour un séjour en Europe sur le thème de l'espace et de la littérature.Intitulé "Faites voyager vos histoires dans l'espace", le concours ( www.missionproxima.com/concours-ecriture est organisé par l'ESA, la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse, le Labo des histoires, la Cité de l'Espace et l'Institut Français.