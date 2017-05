Théâtre : les ados du Conservatoire jouent "Ondine", ou l'histoire d'un amour impossible

PAPEETE, le 2 mai 2017 - Mise en scène par Christine Bennett et interprétée par les adolescents du cours d’art dramatique du Conservatoire artistique, la pièce Ondine compte parmi les plus grands classiques du théâtre français. Jouer sur des textes aussi riches que ceux de Jean Giraudoux est un véritable challenge pour ces jeunes comédiens : venez les encourager samedi au petit théâtre !





"Je cherchais une héroïne qui pouvait être interprétée par une adolescente de 15 ans, car il y a très peu de grands rôles pour les jeunes filles dans le répertoire théâtral français, et j'ai jeté mon dévolu sur Ondine", explique Christine Bennett, professeur d'art dramatique au Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF). Avec ses élèves, elle a ainsi relevé le défi d'adapter l'œuvre originale de Jean Giraudoux (1882-1944), créée en 1939, juste avant la Seconde Guerre mondiale. En charge de la mise en scène, l'enseignante revisite cette pièce monumentale en trois actes, qui est inscrite par ailleurs au programme des classes littéraires. L'histoire d'un amour impossible…



Avec le personnage principal, Ondine, une jeune et immortelle nymphe des sources, et Hans, un jeune et beau chevalier, il est question d’amour et de passion, mais d’un amour interdit, condamné, impossible, entre une immortelle et un humain, entre deux mondes inconciliables : celui de l’Homme et de la Femme. Par amour, Ondine séduira Hans, puis tentera de le protéger, mais en vain car il la trahira (lire le résumé ci-dessous). Giraudoux a trouvé là une occasion de représenter les rapports impossibles des deux sexes. Christine Bennett remarque : "C'est l'archétype de l'amour qui fait mal, l'amour poétique qui déchire. En effet, l'homme veut un amour pur, mais il n'arrive pas y répondre. Nous nous sommes inspirés en outre du film Camille Claudel, avec Isabelle Adjani et Gérard Depardieu."