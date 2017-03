Théâtre - "Sandre" : vente flash aujourd'hui pour la Journée des femmes

PAPEETE, le 8 mars 2017 - À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Compagnie du Caméléon propose une offre valable uniquement aujourd'hui, mercredi 8 mars...





Le billet adulte pour assister à l'une des trois dernières représentations de "Sandre" (vendredi 10 et samedi 11 mars, à 19h30, et dimanche 12 mars, à 17 heures, au Petit théâtre de la Maison de la culture) sera vendu au tarif de 3 000 Fcfp au lieu de 4 000 Fcfp.



Cette pièce de théâtre, écrite par Solenn Denis et jouée par le comédien Erwan Daouphars, nous plonge dans les confidences d'une femme ordinaire, à la fois épouse, amante, mère, qui, un jour, est sortie d'elle-même et dont la vie a dérapé… Et puisque la Journée des femmes a pour objectif de parler de la condition féminine et de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, la bonne nouvelle, c'est que cette offre est valable pour tous !