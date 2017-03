Théâtre : "Le Bourgeois gentilhomme" de Molière à la sauce "ChanPaGne"

Cette comédie écrite en 1670, la plus acérée, la plus franche et la plus libre de toutes les pièces de Molière, nous démontre que nous sommes tous des "bourgeois gentilshommes" dans notre désir d'être mieux ou autre que ce que nous sommes. Pourquoi se moquer de Monsieur Jourdain ? Le bourgeois se pique simplement de découvrir ce qu’aujourd’hui nous nommons “la culture” et il s’attelle au vaste chantier de vivre ses rêves… Et qu’importe si ces rêves sont ceux d’un homme ridicule. Le comique naît naturellement du décalage entre les paroles et les actions, entre les désirs et les réalités. "C'est en cela que Molière est toujours d'actualité, son regard lucide et bienveillant est une invitation à mieux voir et comprendre les petits et grands drames de la vie", rapporte la compagnie.



Sur scène, 12 comédiens, dont deux jeunes hommes qui prennent des cours de théâtre, interprètent 14 personnages et s'amusent dans un décor d'époque, en endossant quelque 23 costumes différents. Dans le rôle de Monsieur Jourdain, on retrouve Nicolas Arnould. "Avec son potentiel d'énergie, il parvient à transformer ce bonhomme débonnaire et naïf en un garçonnet animé par l'envie. Cette satire est une critique de la société aristocratique, qui permet d'accéder aux hautes fonctions sans avoir de culture, mais avec de l'argent. Cet apparat est à la hauteur du ridicule qui se dégage dans les textes", notent par ailleurs les comédiens qui, in fine, voient en ces bourgeois d'antan les "escrocs charmeurs" d'aujourd'hui… Ne boudez pas votre plaisir, dépassez vos a priori et allez voir cette pièce monumentale. C'est aussi une belle occasion de se replonger dans les textes de Molière.