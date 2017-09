"The King", 43 ans et une nouvelle tournée !

Rocky Gobrait, alias "The King", a soufflé, ce midi, ses 43 bougies entouré de sa famille et de ses amis. Très populaire au fenua et ailleurs pour ses reprises d'Elvis Presley, le chanteur a confié "prendre ses premières vacances en plus de 20 ans de carrière". Après quelques prestations à Tahiti, il sera en tournée dès le 7 octobre en Nouvelle-Zélande. Il profitera de son séjour en pays maori pour négocier également de nouveaux contrats.



Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez le contacter sur sa page Facebook : Rocky Gobrait.