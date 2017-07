The Bridge - Thomas Coville se classe 3e de la course des géants

New York, Etats-Unis | AFP | mardi 04/07/2017 - Thomas Coville (Sodebo, bateau à bord duquel on retrouvait le Tahitien Billy Besson) a pris la 3e place mardi à New York d'une course transatlantique inédite en équipage entre quatre grands multicoques de la catégorie des 'Ultime', au terme de 8 jours 16 heures de navigation.



Le détenteur du record du tour du monde en solitaire (49 jours), parti le 25 juin de Saint-Nazaire après six mois d'inactivité, a franchi la ligne d'arrivée symbolisée par le pont Verrazano à 05h18 locale (11h18 française) après avoir parcouru 3549,16 milles nautiques (6573 km) et avec près de 16 heures de retard sur le vainqueur François Gabart (Macif).



Lors d'une traversée délicate, l'un des navigateurs a subi samedi un traumatisme crânien après avoir chuté dans le bateau, désarçonné par une grosse vague. Il est resté immobilisé sur le bateau et a été conduit à l'hôpital en ambulance dès son arrivée sur le ponton.



Coville reste à New York dans l'attente d'une fenêtre pour améliorer le record de la traversée de l'Atlantique Nord en solitaire détenu par Francis Joyon (5 j 2 h).



Dernier de The Bridge, Yves Le Blévec (Actual) est attendu mercredi dans la journée.