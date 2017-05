Thaïlande: des îles fermées aux touristes pour régénérer les coraux

Bangkok, Thaïlande | AFP | mardi 15/05/2017 - La Thaïlande a fermé mardi l'accès à plusieurs de ses îles, visitées chaque année par des milliers de touristes, afin de permettre à leurs récifs coralliens, mis à mal par la surfréquentation de plongeurs amateurs, de se régénérer.



C'est la quatrième année d'affilée que le royaume du tourisme de masse mène cette opération, de mi-mai à mi-octobre, "afin de permettre aux coraux et à la nature de se remettre", a déclaré à l'AFP Ruamsilp Manajongpreasert, directeur du Parc national des îles Similan, très prisées pour la beauté de leurs eaux.

Rien que sur la période d'octobre 2016 à février 2017, quelque 725.000 touristes se sont rendus dans cet archipel situé non loin de la station balnéaire de Phuket, où l'on peut notamment observer des tortues de mer.

Sur cette période, qui correspond à la haute saison touristique en Thaïlande, quelque 9 millions de visiteurs se sont rendus dans les différents parcs nationaux du pays.

Au total, ce sont quelque 61 parcs nationaux (dont 25 marins) sur un total de 154 qui sont ainsi fermés, notamment ceux situés dans les îles paradisiaques du sud comme l'archipel des Similan, mais aussi ceux d'îles touristiques comme Koh Lanta.

"Les touristes ainsi que les tour-opérateurs ont été informés", assure le service des parcs nationaux.

La Thaïlande, qui accueille chaque année plus de 30 millions de vacanciers, dont une grande partie est fascinée de pouvoir observer des poissons tropicaux à l'aide d'un simple masque et tuba, est confrontée à une dégradation avancée de ses récifs coralliens.

Outre le réchauffement climatique, est pointé du doigt le comportement des touristes, qui n'hésitent pas à marcher sur les coraux, mais aussi la surabondance de tour-opérateurs proposant des sorties de plongée à la journée sur ces îles censées être protégées par leur statut de parcs nationaux.

La période de fermeture court jusqu'au 14 octobre, juste à temps pour l'ouverture de la haute saison du tourisme, secteur clef de l'économie thaïlandaise.