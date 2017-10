Teva Rohfritsch s’entretient avec le paracycliste Tamanui Mahuta

PAPEETE, le 14/10/2017 - Sociétaire de l’AS Arue Cyclisme depuis plus de deux ans maintenant, Tamanui Mahuta - aussi connu sous le surnom de "Bambi" - a été reçu, jeudi après-midi, par le vice-président Teva Rohfritsch.



Avec une forme d’atrophie musculaire de la jambe à la suite d’un accident à l’âge de 9 ans, Tamanui Mahuta force le respect tant il est un exemple de courage et de détermination. Passionné de vélo de longue date, les défis et les compétitions sont autant de moments pour lui d’aller au-delà des limites de tout un chacun.



En février dernier, il a obtenu une médaille de bronze du championnat de France de paracyclisme sur piste à Bourges. Plus récemment, le 30 septembre, il a obtenu la médaille d’argent sur l’épreuve de course en ligne des Championnats de France paracyclisme et, le 1er octobre, il a réalisé le second meilleur temps au contre-la-montre individuel. Notre aito est ainsi 2 fois vice-champion de France et a réalisé un doublé remarquable.



Au nom du Gouvernement, le Vice-Président a vivement félicité et encouragé Tamanui Mahuta à poursuivre cette belle expérience sportive couronnée de succès.