Teva I Uta : deux réunions d'information sur l'adressage

TEVA I UTA, le mercredi 8 novembre 2017 - La commune souhaite réunir les habitants la semaine prochaine, mardi et jeudi, afin de les informer sur son projet d'adressage.



La deuxième phase du projet d'adressage de la commune de Teva I Uta a commencé. Le projet consiste ainsi à nommer toutes les servitudes et numéroter toutes les maisons. Ceci afin d'aider au repérage dans la commune, de favoriser l'intervention des secours et d'aider à l'identification des foyers.



Il y a quelques mois, la 1ère phase du projet qui consistait à actualiser la cartographie de la commune en recensant tous les foyers, a été terminée.

La deuxième étape consiste à l'installation des plaquettes de numérotation de toutes les maisons de Mataiea et Papeari. Celle-ci devrait avoir lieu à la fin du mois.



Dans ce cadre, deux réunions d'informations se tiendront la semaine prochaine à Mataiea. Mardi 14 novembre, les habitants sont invités à se rendre à partir de 18h30 sur le terrain de Tehoro. Pour ceux qui ne pourraient s'y rendre, une deuxième réunion est prévue le jeudi 16 novembre, à 18h30, au lotissement Vaihiria.



Le but de ces réunions étant d'informer la population sur les enjeux du projet mais aussi et surtout d'aborder la dénomination des servitudes, qui fera l'objet de la dernière phase du projet.