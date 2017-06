Teura Iriti a été élue présidente déléguée du Tahoeraa Huiraatira

ARUE, le 06/06/2017 - Le grand conseil du parti orange s'est tenu ce mardi soir, dans un grand hôtel de la Côte Est. À l'ordre du jour, la ligne de conduite pour le second tour des législatives, mais surtout, la démission des Tuihani. Après plus de 5 heures de débat, les membres ont élu Teura Iriti en tant que présidente déléguée et Alice Tinorua devient trésorière générale du parti.



La démission des Tuihani a été au centre des débats ce mardi soir, lors du grand conseil du Tahoeraa Huiraatira, qui s'est tenu dans un hôtel de la Côte Est.



Si les législatives étaient le principal sujet retenu à l'ordre du jour, les événements de la journée ont poussé les leaders à le modifier. Et puisque les Tuihani ont quitté le parti, le grand conseil a décidé de remanier son fonctionnement. Donc, Teura Iriti a été " élue à l'unanimité " présidente déléguée du Tahoeraa Huiraatira, et Alice Tinorua occupe désormais le poste de trésorière générale du parti. " Le bureau exécutif a été recomposé et tout est rentré dans l'ordre ", s'est contenté de dire Gaston Flosse, président du Tahoeraa Huiraatira.



Cependant, plusieurs rumeurs courent sur les raisons qui ont poussé les Tuihani à quitter le navire orange. Certains parlent de tensions qui étaient palpables depuis un certain entre le vieux lion et Mate Tuihani, ce que reconnait à demi-mot le président du parti. " Je crois que c'est la 3ème ou la 4ème fois qu'il se met à crier, et c'est surtout depuis que son fils est président de l'assemblée. Avant, il n'ouvrait jamais la bouche. Il ne disait rien. Mais depuis, il se lève, il claque la porte. Je n'ai jamais rien dit. Il revenait la fois d'après, on l'acceptait jusqu'à hier (lundi NDLR), il est venu, il a crié un bon coup, il s'est levé, il est parti et son fils l'a suivi. "



" Je ne sais pas exactement ce qu'ils me reprochent. Dans sa lettre, il me reproche mes orientations et je me demande lesquelles ? Puisque pour la présidentielle, il a voté avec les autres pour le soutien à Marine Le Pen. Et pour le deuxième tour des élections, nous avons laissé la liberté aux présidents de fédérations avec leurs présidents de sections, de décider du choix fédération par fédération. Alors je ne vois pas de quelle orientation il s'agit ." En clair, pas d'alliance avec le Tavini pour le second tour.



Et même si Gaston Flosse avoue devant les médias être affecté par le départ de Mate, il préfère garder la tête haute. Et quand les journalistes lui demandent s'il souhaite que Marcel Tuihani Junior démissionne de son poste de président à l'assemblée, voici sa réponse : " C'est vous qui le dites parce que Marcel Tuihani dit que c'est grâce à son intelligence, à sa capacité de pouvoir résoudre les problèmes, de tenir des discours supérieurs à tous les autres, (…) qu'il est président à l'assemblée. Ce n'est pas grâce au Tahoeraa Huiraatira, il ne doit rien au parti. Moi, je pense que c'est grâce au Tahoeraa Huiraatira, et logiquement, il devrait peut-être rendre ce siège au Tahoeraa Huiraatira. Mais, je ne pense pas qu'il le fera. "



Face à tout ce remue-ménage, Gaston Flosse ne désespère pas, il souhaiterait rencontrer notamment le maire de Paea, Jacquie Graffe. " J'ai appris qu'il attendait le retour du président du Pays pour discuter avec lui, et lui faire des propositions sur son retour au Tapura. Un retour conditionné par certaines demandes de Jacquie Graffe. Nous le verrons après. "