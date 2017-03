Terrain militaire : la commune de Taiarapu-Est lance un appel aux porteurs de projets

TAIARAPU EST, le 29/03/2017 - La municipalité de Taiarapu Est a bénéficié d'un terrain militaire représentant un hectare. Situé sur le tronçon Taravao-Toahotu, à 900 mètres du rond-point, ce terrain peut accueillir plusieurs sociétés. La commune lance donc un appel à tous les porteurs projets qui souhaiteraient implanter leurs activités sur ce site. Celle et ceux qui seraient intéressés peuvent contacter Olivier Mazat, directeur de la communication à la mairie.





Si vous avez l'intention de monter une activité et que votre projet est solide, cet appel de la commune de Taiarapu Est vous concerne. Vous avez jusqu'à la fin du mois de mai pour vous faire connaître auprès d'Olivier Mazat, directeur de la communication à la mairie de Taravao.



Le foncier divisible représente une surface de 10 000 m², un terrain militaire qui a été cédé à la commune, cette année, au titre du Contrat de redynamisation des sites de Défense (CRSD).



Situé sur le tronçon Taravao-Toahotu, à 900 mètres du rond-point, ce terrain est fermé depuis 17 ans. Il est aujourd'hui clôturé et prêt à accueillir diverses activités.



Auparavant, la municipalité avait déjà des projets en tête pour ce site, tels que l'aquaculture, la pisciculture, la crevetticulture ou encore les activités nautiques. " Mais pour l'aquaculture et la pisciculture, l'eau de la baie Phaeton n'est pas bonne. Pour la crevetticulture, le site est trop petit, et pour le nautique, l'eau ne convient pas trop puisque c'est assez vaseux ", explique Olivier Mazat.



De ce constat, la commune a donc décidé d'ouvrir les portes aux différents porteurs de projets de l'île. Tous les secteurs pourraient être représentés, mais il y aura quelques règles à respecter puisque la situation géographique du terrain ne permet pas d'accueillir n'importe quelle activité. " Il y a des contraintes puisque le terrain est quand même situé près d'une vingtaine d'habitations, dans un quartier calme. On ne va quand même pas choisir un projet qui sollicitera des allers et retours en camion, toute la journée ", soulève le directeur de la communication de la commune de Taiarapu Est.



De plus, pour accéder au site, il va falloir passer par la servitude Paparoa, et bien entendu, la commune évitera les activités qui pourraient créer des nuisances sonores, olfactives et environnementales.



Malgré ces contraintes, les avantages ne sont pas négligeables, puisque le site se situe à proximité des commerces et restaurants de la commune. Il sera livré viabilisé et vous pourrez bénéficier d'un bail à longue durée.



Donc, si vous avez un projet qui pourrait rentrer dans les critères communaux, il vous suffira de vous rendre à la mairie de Taravao pour remplir une fiche de renseignement. " On identifiera les projets rapidement ", explique Olivier Mazat. " Il faut que tout soit identifié en juin ".



Les parcelles seront disponibles dès 2018.