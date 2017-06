Tennis – Focus sur Jérémy Guines : 3 mois de tournois à l’extérieur

C’est la première fois que tu participes à des tournois internationaux ?



« Non, j’ai déjà participé à pas mal de tournois notamment à Fidji, en Australie ou encore en Nouvelle-Zélande… Mais le plus important pour moi est avant tout de m’amuser, de montrer mon tennis, et essayer d’engranger un maximum de points ITF. »



Le niveau du tennis polynésien par rapport à l’extérieur ?



« Le niveau du tennis polynésien est pas mal, mais le niveau international reste quand même un cran au dessus. Les joueurs en face sont meilleurs, et c’est en les affrontant justement que l’on va progresser. »



Un athlète qui t’inspire ?



Le joueur de Tennis qui me fait rêver c’est Roger Federer, c’est sur ! Bon, il n’a pas participé à Roland Garros, mais c’est tant mieux, parce que pour le coup j’étais pour Nadal. Et il a gagné sa décima ! »



Quel serait ton conseil pour les sportifs polynésiens ?



« C’est qu’il faut toujours se donner au maximum dans ce que vous faîtes, et croire en vos rêves ! »