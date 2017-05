Témoignage: Vivre avec un enfant handicapé

Gilles et Patricia ont eu six enfants, trois filles et trois garçons. Aujourd'hui, le couple vit avec Raitini et leur dernier fils de 21 ans.



Les journées sont mouvementées et uniques. Gilles et sa femme profitent de chaque instant avec leurs enfants, et Raitini est le rayon de soleil de la maison. "On discute bien avec lui, je ne le considère pas comme un enfant handicapé, sauf qu'il ne marche pas comme tout le monde. Il a peut-être 24 ans et on va peut-être dire qu'il a un mental d'un enfant de 8 ans. Mais il parle normalement, on rigole ensemble, c'est la belle vie aussi avec lui" , confie Patricia.



Mais la vie n'a pas été facile pour la mère de famille qui a dû quitter son emploi, il y a une dizaine d'années, pour se consacrer à Raitini. "Avant, je travaillais comme assistante dentaire, avec des horaires qui n'étaient pas toujours évidents. Je finissais à 17h30 et des fois à 18 heures aussi. Quand on rentrait, je récupérais les enfants à la garderie ou chez la nounou, ensuite il fallait préparer à manger. Les enfants dormaient déjà, et moi ma journée continuait jusqu'à 22 heures. Et le matin, ma journée commençait à 4 heures du matin. Je me suis dit ça suffit. Donc, j'ai choisi mon fils, mes enfants."