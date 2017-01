Téléthon 2016 : plus de 11 millions de francs récoltés

PAPEETE, le 13 janvier 2016 - Bénévoles, associations et membres de l'AFM Téléthon de Polynésie étaient sur le pont en cette fin d'année pour sensibiliser la population à la maladie et surtout, récolter des fonds pour la recherche.



Mission accomplie. Pendant plusieurs semaines, ventes de t-shirts, sports et autres animations ont animé la vie locale pour la bonne cause : récolter des fonds destinés à financer la recherche sur des maladies génétiques rares qui tuent muscles après muscles.



L'antenne locale de l'AFM Téléthon se mobilise chaque année. De nombreuses animations son organisées un peu partout en Polynésie en compagnie des associations, des institutions, des écoles et des entreprises privées.



Le Téléthon 2016 a récolté un peu plus de 11 millions de francs. Si la somme est, pour l'heure, moins conséquente que l'année dernière, cela reste tout de même une réussite pour l'AFM Téléthon et son président, Serge Le Naour.



En 2015, plus de 12 millions de francs ont été promis au Téléthon par les Polynésiens. Un record qui n'a jamais été égalé jusque là.