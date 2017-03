Teheiura sur Teletoon + dès le 1er avril

PARIS, le 8 mars 2017. Ecole aventure, la nouvelle émission de TéléTOON+, sera diffusée à partir du 1er avril. Les animateurs sont Laurent Maistret et Teheiura.



Le samedi 1er avril à 18 heures, TéléTOON+ lance sa nouvelle émission, Ecole Aventure, portée par deux experts en aventure et reconnus pour leur ténacité et leur esprit d’équipe : Laurent Maistret et Teheiura. Laurent Maistret avait gagné Koh-Lanta en 2014.



Dans Ecole Aventure, ils vont tenir leur rôle de capitaine : encadrer et coacher dix graines d’aventurier répartis en deux équipes et leur transmettre des qualités et des valeurs qui leur sont chères. Apprendre à reconnaître son environnement, se repérer dans l’espace, être agile, savoir communiquer, mais aussi travailler en équipe, tels seront les défis lancés aux membres de leur équipe.



De précieux enseignements pour ces dix jeunes, qui les mettront à profit au cours de leurs épreuves quotidiennes. Chaque jour ils progresseront ensemble pour devenir de vrais aventuriers et obtenir le graal : le trophée Ecole Aventure de l’année !



L'émission sera hebdomadaire.