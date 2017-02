Tearii Alpha partage un repas avec les Polynésiens soignés à Paris

PARIS, 27 février 2017 - Le ministre du Développement des ressources primaires, des Affaires foncières et de la Valorisation du domaine, Tearii Alpha a partagé dimanche à Paris, un déjeuner avec les malades polynésiens soignés en Ile-de-France. Le repas était offert par le ministère du Développement des ressources primaires, la Chambre d’agriculture et de pêche lagonaire (CAPL) et la Délégation de la Polynésie française, et organisé avec le concours des associations polynésiennes d’entraide sociale et les bénévoles de la région.



Les convives ont partagé un moment chaleureux en dégustant un copieux ma’a Tahiti. Au menu : poisson cru au lait de coco, poulet fafa, pua chou, taro, uru, fe’i, ou encore, poe potiron. A l’issue du repas, Tearii Alpha a adressé ses encouragements aux évasanés présents mais aussi à ceux n’ayant pas été en capacité de se déplacer. Il a également salué la solidarité manifestée par la communauté polynésienne de métropole, envers les malades traversant ces moments douloureux. « Continuez à rester unis », a-t-il insisté.



Repas organisé par la CAPL et la Délégation de la Polynésie française



Le ministre a, par ailleurs, tenu à remercier la Chambre d’agriculture et de pêche lagonaire qui a acheminé jusqu’à Paris les produits nécessaires à la préparation du ma’a Tahiti, gracieusement offerts par les agriculteurs polynésiens, la Délégation de la Polynésie française pour l’organisation du repas et l’accueil dans ses locaux, ainsi que l’ensemble des associations et bénévoles ayant apporté leur aide.



Il a, enfin, adressé ses remerciements aux deux pasteurs qui avaient célébré, le matin, un culte protestant à la Croisée Saint Jean, centre d’hébergement où logent des patients polynésiens. Tearii Alpha, également maire de Teva i Uta, est ensuite allé rendre visite à deux habitantes de sa commune, soignées en métropole depuis quelques mois.