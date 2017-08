Tea Frogier en visite au collège Henri Hiro et au lycée professionnel de Faa’a

PAPEETE, le 11 août 2017 - Vendredi, la ministre de l’Education Tea Frogier s'est rendu le collège Henri Hiro et le Lycée professionnel de Faa'a pour la pré-rentrée. La ministre est allée à la rencontre du personnel pédagogique.



La ministre en charge de l’Education, Tea Frogier, et le Vice-recteur, Philippe Couturaud, ont visité, vendredi matin, le collège Henri Hiro et le lycée professionnel de Faa’a.



Après un échange avec les équipes de direction respectives, la visite des locaux des établissements scolaires s’est terminée par une rencontre avec tous les personnels en assemblée générale.



Ces visites ont permis de faire le point non seulement sur les objectifs du projet d’établissement, mais aussi sur les conditions et les difficultés éventuelles de la rentrée scolaire.



Ont été abordés la labellisation "collège numérique" en 2017 du collège Henri Hiro, l’ouverture de deux BTS dès cette rentrée scolaire au Lycée professionnel de Faa’a et l’avancement du programme de construction de l’internat de la réussite pour tous à l’horizon 2019, en cofinancement avec l’Etat.