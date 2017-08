Te Aito Events - Les responsables Pacifique de Mercury à Tahiti

Cédric Morin, directeur commercial de Sin Thu Hing Marine



Quel est l’objet de la visite des responsables de Mercury ?



« Les responsables Mercury australiens, dont on dépend toute l’année, gèrent l’ensemble de la zone Pacifique Sud. Ils nous ont honorés pour la 5e année consécutive du titre de meilleur « dealer » de la zone Pacifique Sud. On a un historique de plus de 50 ans avec Mercury, on est le premier importateur Mercury dans le Pacifique. »



« Quand Mercury Australie vient accompagné des directeurs des ventes des Etats Unis, c’est parce que notre marché est relativement atypique. Ils y trouvent beaucoup de réponses en échangeant avec nous, notamment par rapport aux nouveaux moteurs. On a un partenariat solide et un marché ouvert 365 jours par an, donc on a un taux d’usure des moteurs assez important. On teste les moteurs et on les éprouve souvent avant la plupart des autres importateurs. »



Quels sont les enjeux par rapport au va’a ?



« A l’occasion de leur venue, on a voulu rappeler à Mercury que Sin Tung Hing Marine et Mercury étaient associés aux championnats du monde de va’a 2017 et 2018. On a un enjeu local en tant que représentant local de la marque Mercury, les participants aux compétitions de va’a sont aussi des utilisateurs de moteurs hors-bord, donc on souhaite avoir une visibilité sur le sport roi en Polynésie. Le va’a est aussi un vecteur de communication sur la destination Tahiti. »



« Mercury pourrait avoir une visibilité intéressante en participant au « Te Aito World Tour » qui est un événement sportif international, à l’image de la Billabong Pro Tahiti, et puisqu’ils ont eux-mêmes des enjeux internationaux. Leur intérêt économique c’est de surfer sur cette vague du Te Aito, sur le développement de cette franchise pour avoir une visibilité sur les différents pays qui vont accueillir le Te Aito World Tour, que sont l’Australie, la Nouvelle Zélande, la Californie… »



Le COL monterait ainsi d’un cran en terme de partenariats ?



« Le monde du va’a est soutenu actuellement par des sponsors qui ont une dimension locale, à part peu être Air Tahiti Nui. Mercury a une dimension internationale. Il faut favoriser le développement du va’a d’une manière générale à l’international parce que c’est un vecteur d’image pour la destination Tahiti parce que le va’a est directement associé à Tahiti. On dit bien « va’a », pas « vaka », quand on parle de championnats du monde de va’a, on parle bien d’un va’a tahitien et pas d’un canoë. » Propos recueillis par SB