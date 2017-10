Te Ahi Nui : 11 candidats danseront avec le feu

PAPEETE, le 25 octobre 2017 - Vendredi et samedi se tiendra le concours TE AHI NUI de couteau de feu au Méridien. Onze candidats s'affronteront pour remporter le droit de représenter la Polynésie à Hawaii.



La Polynésie recherche celui qui remportera le titre de champion du monde de danse avec le feu à Hawaii. Vendredi et Samedi, le concours Te Ahi Nui de danse du feu se tiendra au Méridien.

Comme tous les ans, Te ahi Nui se présentera sur deux soirées en trois catégories : amateur, professionnel et espoir.

Cette année, cinq candidats se présenteront dans la catégorie professionnel. Pour se présenter dans cette catégorie, il faut avoir remporté la catégorie amateur ou être un candidat expérimenté avec plus de 5 ans de pratique. Chez les pro, c'est le gagnant de la catégorie amateur qui est considéré comme favori. Chez les amateurs, hommes et femmes à vouloir gagner leur chance de danser pour la Polynésie à Hawaii.

Enfin trois enfants âgés entre 8 et 10 ans feront le show dans la catégorie espoir. "L'objectif est de laisser la place aux jeunes" explique Leon Teai président de l'association Te Tama Ahi.



La créativité, l’agilité et la précision avec des mouvements comme le jonglage à une et deux mains ou encore le lancer du couteau sont à la base même des critères de notation. Pour cette 19e édition, Léon Teai regrette qu'il y ait moins de participants que les années précédentes, il explique néanmoins le phénomène, "il y a beaucoup de danseurs qui ont été recrutés pour des shows de danse du feu avec des compagnies internationale, comme le champion de l'année dernière… c'est bien."

La Polynésie a remporté trois fois le titre de champion du monde à Hawaii en 2012; 2013 et 2015, grâce à la prestation de Joseph Cadousteau, aujourd'hui membre du cirque du soleil.

L'association Te Tama Ahi permet d'aider financièrement les vainqueurs amateurs et professionnels qui partent à Hawaii pour présenter la Polynésie. "Les danseurs gagnent un billet d'avion, mais sur place il y a l'hébergement, la nourriture, les déplacements, l'association permet de les aider, parce que parfois ils n'ont pas du tous les moyens."



Les candidats se présenteront de 20h à 20h30 puis s'en suivra un spectacle de ori tahiti avec le groupe Tahiti Ora vendredi soir et la troupe Hura Tahiti nui le samedi. Rendez-vous vendredi et samedi pour un show enflammé.