Tautira : 3 ans de prison pour le coup de poing mortel

PAPEETE, le 21 février 2017 - Kevin, 27 ans, était jugé depuis ce lundi par la cour d'assises à Papeete. Il a été reconnu coupable d'avoir involontairement tué Gustave, 29 ans, en mai 2013 à Tautira. Séché par un violent coup de poing au visage, le malheureux avait sombré dans un profond coma avant de décéder, quelques jours plus tard, de multiples traumatismes crâniens et lésions cérébrales.



Le juré populaire de la cour d'assises de Polynésie française a déclaré Kevin coupable de coup mortel ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il est condamné à cinq ans de prison dont trois ferme et deux avec sursis.