Taurua i Faa'a : dernière soirée de concours danses et de chants vendredi

Plus de 500 personnes étaient présentes pour encourager les trois groupes, Taurea Team, Te Niu Ti’a et Saint-Hilaire pour la deuxième soirée de concours en catégorie danses et chants traditionnels. Les jeunes se sont illustrés par leur dynamisme et ont su charmer un public venu nombreux mercredi soir.



Alvarez Tearoha et Ahumata Paku, purotu et tane Taurua aux côtés de Léon Apuarii et Clarisse Poia, conseillers municipaux, ont pu apprécier le talent de nos jeunes. En danse, chaque groupe avait au moins une heure pour présenter leur spectacle et 15 minutes pour le tarava Tahiti et himene ruau. La dernière soirée du concours pour la catégorie en chants et danses se tiendra le vendredi 23 décembre à partir de 19 heures.



Cinq groupes sont attendus dont Tamarii Manuia, qui n’a pu se présenter hier soir. Ce dernier se produira donc demain en chant et danse, avec Saint-Hilaire, Jeunesse Faa’a, Nareuatea et Nuurapae.