"Tara, l’odyssée du corail" : suivez l'expédition dans le Pacifique le 5 juin sur Polynésie 1ère

PAPEETE, le 31 mai 2017 - À l’occasion de la Journée mondiale de l’océan qui se tiendra le 8 juin, Polynésie 1ère propose un documentaire inédit, "Tara, l’odyssée du corail", lundi 5 juin, à 19h30. Réalisé par Pierre de Parscau et raconté par Jacques Gamblin, ce magnifique film retrace l'expédition scientifique dans le Pacifique qui a tenté de percer le mystère du corail et dont la mission a débuté en Polynésie.





Dix ans après sa première dérive arctique, la mythique goélette Tara se lance dans une nouvelle grande expédition baptisée "Tara Pacific 2016-2018". Son objectif : étudier le corail du plus grand océan du monde pour percer le mystère de cet animal encore méconnu dont la vie n’a jamais été autant menacée. Face aux phénomènes climatiques et humains, le corail voit en effet son équilibre largement bouleversé et fragilisé. Il devient urgent d’en apprendre davantage sur cette véritable forêt tropicale sous-marine qui abrite des milliers d’espèces, et de trouver les moyens de mieux préserver cet environnement apparu il y a plus de 250 millions d’années.



Dans l’exploration de ce monde invisible, Tara s’apprête à plonger au cœur de la vie. Une mission qui débute en Polynésie et qui, des récifs de Moorea jusqu’aux atolls du Tuamotu, dans le sillage des marins et des scientifiques, nous entraîne au contact des populations insulaires directement touchées par la disparition du corail. Ce documentaire de 52 minutes, écrit et réalisé Pierre de Parscau, retrace la première étape de cette aventure humaine et scientifique. Sensible à la cause, Jacques Gamblin raconte ce périple extraordinaire, après avoir assuré en 2016 la narration sur un autre documentaire nécessaire, Le Plastique vagabond, produit également par la Fondation Tara Expéditions.