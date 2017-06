Taputapuātea : vers une reconnaissance universelle ?

- Basilique et colline de Vézelay

- Cathédrale de Chartres

- Mont-Saint-Michel et sa baie

- Palais et parc de Versailles

- Sites préhistoriques et grottes ornées de la vallée de la Vézère

- Abbaye cistercienne de Fontenay

- Arles, monuments romains et romans

- Cathédrale d'Amiens

- Palais et parc de Fontainebleau

- Théâtre antique et ses abords et "Arc de Triomphe" d'Orange

- De la grande saline de Salins-les-Bains à la saline royale d’Arc-et-Senans, la production du sel ignigène

- Abbatiale de Saint-Savin sur Gartempe

- Golfe de Porto : calanche de Piana, golfe de Girolata, réserve de Scandola #

- Places Stanislas, de la Carrière et d'Alliance à Nancy

- Pont du Gard

- Strasbourg – Grande île

- Cathédrale Notre-Dame, ancienne abbaye Saint-Rémi et palais du Tau, Reims

- Paris, rives de la Seine

- Cathédrale de Bourges

- Centre historique d’Avignon : Palais des papes, ensemble épiscopal et Pont d’Avignon

- Canal du Midi

- Pyrénées - Mont Perdu

- Ville fortifiée historique de Carcassonne

- Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France

- Site historique de Lyon

- Beffrois de Belgique et de France * 17

- Juridiction de Saint-Émilion

- Val de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes 18

- Provins, ville de foire médiévale

- Le Havre, la ville reconstruite par Auguste Perret

- Bordeaux, Port de la Lune

- Fortifications de Vauban 19

- Lagons de Nouvelle-Calédonie : diversité récifale et écosystèmes associés

- Cité épiscopale d'Albi

- Pitons, cirques et remparts de l’île de La Réunion

- Les Causses et les Cévennes, paysage culturel de l’agro-pastoralisme méditerranéen

- Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes

- Bassin minier du Nord-Pas de Calais

- Grotte ornée du Pont-d’Arc, dite Grotte Chauvet-Pont-d’Arc, Ardèche

- Coteaux, Maisons et Caves de Champagne

- Les Climats du vignoble de Bourgogne

- L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne